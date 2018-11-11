Песков рассказал о возможных последствиях новых антироссийских санкций США

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о том, что американская сторона готовит вторую волну ограничений против РФ.

Новые санкции США против России могут увеличить негативный "багаж" в отношениях Москвы и Вашингтона перед встречей лидеров стран — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

— Можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине эта двадцатка, "багаж" ещё расширится и составит больше проблем, поэтому все находятся в ожидании, — сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что, со слов Госдепартамента США, готовится вторая волна санкций против РФ.

Напомним, Путин подтвердил возможность встречи с Трампом на G20. Ранее стало известно о "настойчивых" просьбах Франции отменить встречу российского лидера и его американского коллеги.