Песков рассказал о возможных последствиях новых антироссийских санкций США

Новые санкции США против России могут увеличить негативный "багаж" в отношениях Москвы и Вашингтона перед встречей лидеров стран — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".
— Можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине эта двадцатка, "багаж" ещё расширится и составит больше проблем, поэтому все находятся в ожидании, — сказал Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что, со слов Госдепартамента США, готовится вторая волна санкций против РФ.
Напомним, Путин подтвердил возможность встречи с Трампом на G20. Ранее стало известно о "настойчивых" просьбах Франции отменить встречу российского лидера и его американского коллеги.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени