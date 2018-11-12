Норвежцы пожаловались на справляющих нужду солдат НАТО

Жители Норвегии составили более 440 жалоб на солдат НАТО, которые принимали участие в маневрах Trident Juncture. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что большинство обращений было составлено фермерами, чьи поля оказались повреждены гусеницами танков и бронетранспортёрами. Однако некоторые жители также пожаловались, что видели, как военные справляли естественные потребности напротив учебных и спортивных заведений.

— Это ужасно. Это вопрос соблюдения элементарных правил приличия. Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать, — цитирует издание слова офицера Вооружённых сил Норвегии Марианны Бе.

По её словам, самый сильный "след" в Норвегии оставили представители США и Швеции. На военнослужащих этих стран составлено наибольшее количество жалоб.

Нынешние учения НАТО — Trident Juncture 2018 — стали крупнейшими со времён холодной войны. В них приняли участие 50 тысяч военнослужащих из 31 страны, а также 10 тысяч сухопутных транспортных средств, 250 самолётов и 65 судов.

Ранее Лайф писал, что во время учений в Норвегии военный фрегат столкнулся с танкером.