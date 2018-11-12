В "Роскосмосе" заявили о прекращении эксплуатации ракет-носителей "Союз-ФГ"

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В "Роскосмосе" заявили о прекращении эксплуатации ракет-носителей "Союз-ФГ"

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Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что в конце 2019 года будет прекращена эксплуатация ракеты-носителя "Союз-ФГ". С января 2020 года космический корабль "Союз МС" будет летать на ракете-носителе "Союз-2.1.а", указал Дмитрий Рогозин у себя в Twitter-аккаунте.

Авария с ракетой-носителем "Союз-ФГ" произошла 11 октября. Экипаж космического корабля "Союз МС-10"— россиянин и американец — благодаря спасательной системе благополучно приземлился в Казахстане. Аварийная комиссия "Роскосмоса" сообщила, что был деформирован датчик разделения первой и второй ступеней ракеты.

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