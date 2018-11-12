Пушилин побеждает на выборах главы ДНР после обработки 76 % бюллетеней

Денис Пушилин лидирует на выборах главы Донецкой Народной Республики после того, как было обработано 76 процентов бюллетеней.

Отмечается, что Пушилин набрал 61,5% голосов.

— Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Роман Евстифеев — 6,4%, Владимир Медведев — 10,1%, Денис Пушилин — 61,5%, Роман Храменков — 12,4%, Елена Шишкина — 9,6%", — указывается в заявлении пресс-службы ЦИК ДНР.

Также в республике борьбу за места в Народном совете ведут общественные движения "Донецкая Республика", возглавляемая Пушилиным, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов.

Ранее Лайф писал, что в ДНР и ЛНР завершилось голосование на выборах.