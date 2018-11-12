Премьер Финляндии не исключил, что Россия могла нарушить работу GPS

Премьер Финляндии заявил, что помехи в работе системы глобального позиционирования GPS на учениях НАТО могут быть вызваны российским вмешательством.

— Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия, — рассказал Сипиля телеканалу YLE.

Вместе с этим премьер добавил, что пока расследование нарушений работы GPS ещё не завершено.

О нарушении в работе GPS на севере страны сообщили аэронавигационные службы Финляндии 6 и 7 ноября, когда заканчивались учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). В них приняли участие около 50 тысяч военных из 30 стран, в том экипаж авианосца США "Гарри Трумэн" . В своё время командование альянса сообщало, что проведёт недалеко от границ России несколько десятков военных экспериментов.