"Не считаю мусором". Морриконе заявил, что не оскорблял Тарантино

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе опроверг ранее растиражированную СМИ информацию, что он называл культового режиссёра Квентина Тарантино кретином.

— Никогда не высказывал какие-либо негативные утверждения про академию, Квентина или его фильмы, которые я не считаю мусором, — цитирует Морриконе The Holywood Reporter.

При этом итальянец дал поручения своим адвокатам разобраться, откуда в СМИ взялись его оскорбительные выражения в адрес Тарантино.

— Тарантино — великий режиссёр. Очень рад, что смог поработать с ним. Я ценю нашу совместную работу, за которую получил "Оскар", и навечно благодарен за возможность сочинить музыку для его фильма, — добавил композитор.

Напомним, ранее Морриконе, справивший 90-летний юбилей, заявил, что Тарантино — кретин, с которым ему очень тяжело работалось.