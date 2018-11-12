На Сахалине уволилась учительница, оскорбившая школьницу из-за рваной кофты

Учительница русского языка и литературы одной из школ в Холмске Сахалинской области, которая публично оскорбила девочку из-за дырки на её кофте, написала заявление об увольнении.

— С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась, — рассказала РИА "Новости" глава районного Управления образования Татьяна Карнаух.

Также она сообщила, что после этого инцидента, получившего широкую огласку в СМИ, был проведён педсовет. В ходе него педагогам напомнили о недопустимости поведения, которое позволила себе оскорбившая девочку учительница.

Напомним, педагог довела школьницу до слёз на уроке, назвав её "приёмной" из-за дырочки на одежде.