Бузова рассказала, когда станет мамой

Телеведущая заявила, что может и не родить малыша. Тогда она возьмёт ребёнка из детдома.

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует стать мамой, когда ей будет около 35 лет. Причём если до 35 родить не получится, то она возьмёт ребёнка из детдома.

— Скажем так, если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребёнка — усыновлю или удочерю. Потому что я исполню и свою мечту, ведь, безусловно, я очень хочу детей, и подарю жизнь человеку, — заявила Бузова в программе "Центральное телевидение".

Напомним, в начале ноября поклонники обвинили Бузову в том, что она "перестала искать мужика и решила стать им сама". Так подписчики отреагировали на её фото с кубиками пресса, опубликованное в "Инстаграме".