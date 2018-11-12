Предъявлено обвинение директору лагеря, закрывавшей детей в "карцере"

Женщина наказывала детей за непослушание, отправляя их в комнату без окон и дверей.

В Ивановской области бывшему директору детского оздоровительного лагеря предъявили обвинение в истязании и незаконном лишении детей свободы. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

Обвиняемой на время следствия запретили выходить из дома с 21:00 до 6:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, совершать звонки и выходить в Интернет.

Напомним, ранее выяснилось, что минувшим летом директор детского оздоровительного лагеря в Ивановской области организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату, в которой не было окон. В так называемый "карцер" она запирала воспитанников лагеря от нескольких часов до нескольких суток. Их выпускали только поесть и сходить в туалет.