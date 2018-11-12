Пасечник победил на выборах главы ЛНР

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Пасечник победил на выборах главы ЛНР

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Леонид Пасечник. Фото: © РИА Новости

На выборах в парламент республики победило общественное движение "Мир Луганщине".

Леонид Пасечник победил на выборах главы Луганской Народной Республики. По итогам обработки 100% бюллетеней он набрал 68,3% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

— Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов, — сказала Кравченко.

На выборах в парламент республики победило общественное движение "Мир Луганщине", которое набрало 74,12% голосов. Явка на выборах главы ЛНР и депутатов народного совета составила 77%.

11 ноября в ЛНР прошли выборы главы и депутатов народного совета. Претендовало четыре кандидата, в том числе врио руководителя республики Леонид Пасечник.

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