Учителей призвали тестировать на профпригодность из-за ЧП в школе на Сахалине

При этом аттестацию, по мнению специалистов, следует проводить на старте — при поступлении молодого человека в вуз.

Инцидент с учительницей одной из школ на Сахалине, которая унижениями довела до слёз девочку, говорит о необходимости проводить контроль за педагогами в виде тестирования на профпригодность. Это мнение в беседе с Лайфом высказала Арина Липкина — детский психолог научного центра "Концепция".

По её мнению, с помощью тестов и собеседований невозможно полностью отсеять предрасположенных к агрессии учителей, однако склонность к раздражительности, нервозности, неуравновешенности и импульсивности обычно видно.

— Конечно же, есть и тесты, которые это выявляют. В некоторых школах есть шкала импульсивности, которая сразу покажет, есть у человека проблемы с этим или нет. Но другой вопрос, а возможно ли это вводить при приёме на работу повсеместно, ведь страна-то у нас очень большая. Одно дело Москва или город-миллионник, а будут ли проводить такую аттестацию в маленьких населённых пунктах? — задаётся вопросом психолог.

Липкина пояснила, что есть и другие сложности. К примеру, педагога со склонностью к агрессии можно отсеять с помощью теста, но бывают и другие случаи. По словам врача, в день аттестации у человека может быть стабильное ровное состояние, а после произойдёт нервный срыв. Именно поэтому, как считает психолог, тестирования нужно проводить систематически, а не только при приёме на работу.

В пользу подобной аттестации учителей высказался и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. По его мнению, тестирование — хорошая и адекватная идея. Он считает, что сейчас большинство выступает против инициативы, но люди со временем отнесутся к этому спокойно и ровно.

— Часто говорят, что тестирование — это выбраковка, на самом деле нет, это формат поиска адекватной помощи любому человеку. Поэтому да, я думаю, что это было бы здорово, причём это было бы здорово прямо на самом начальном этапе, когда абитуриент ещё только выбирает для себя вуз, а не когда это учительница пенсионерка, которую уже давно было пора отправить домой поправлять своё здоровье, — подчеркнул Федорович.

Он пояснил, что тестировать нужно "именно на старте, когда молодой человек 17–20 лет принимает решение о своей профессиональной направленности".

Напомним, педагог русского языка и литературы одной из школ в Холмске Сахалинской области при всём классе унизила и довела до слёз ученицу из-за маленькой дырки на плече кофты. 62-летняя женщина назвала девочку приёмной, а её родителей неадекватными.