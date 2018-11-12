Путин заявил о необходимости регулировать топливный рынок при резком росте цен

Главе государства сегодня на совещании с членами правительства доложили, что ситуация стабилизирована.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов должна быть рыночной, однако в случае резких изменений может потребоваться вмешательство регулятора.

— Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны, — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

— Нужно так или иначе эту сферу регулировать, — добавил президент.

На этом совещании вице-премьер РФ Дмитрий Козак доложил главе государства, что ситуация на рынке топлива в нашей стране стабилизирована.