Путин поручил проанализировать жалобы на рост налоговой нагрузки

Глава государства поручил правительству понять, что происходит "не на бумажках, а в реальной жизни".

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проанализировать жалобы на рост налоговой и квазифискальной нагрузки на россиян.

Глава государства напомнил, что недавно встречался с руководителем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Тот и заявил о данных по поводу роста такой нагрузки на население.

— Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич, посмотрите, поговорите с коллегами на этот счёт, — сказал Путин.

Также сегодня на этом заседании глава государства отметил необходимость регулирования на рынке топлива в условиях резкого роста цен.