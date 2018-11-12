Песков рассказал о краткой беседе Путина и Нетаньяху в Париже

Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху кратко переговорили в Париже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В общей сложности их беседа заняла 10–15 минут.
— Наверное, около 10–15 минут отдельно Путин говорил с израильским премьером Нетаньяху, текущие вопросы двусторонних отношений обсуждались, большего сказать не могу, — пояснил Песков.
Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху встретились 11 ноября впервые после крушения 17 сентября российского Ил-20 в Сирии. Сам премьер Израиля назвал беседу с лидером России отличной и важной.
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