В Кремле оценили выборы в Хакасии как честные и прозрачные

По итогам подсчёта почти 100% бюллетеней, на выборах главы республики победу одерживает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Пресс--секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Кремль оценивает опыт по проведению безальтернативных выборов в регионах на примере Хакасии. Речь идет о том, что в бюллетенях, кроме фамилии выдвиженца КПРФ и графы "Против", не было иных кандидатур.

— До тех пор, пока это в рамках действующего электорального законодательства, то, соответственно, здесь нет необходимости что-либо оценивать. Главное, чтобы это были легитимные выборы, а выборы были абсолютно прозрачными, абсолютно честными, поэтому здесь никаких проблем, — заявил Песков.

Напомним, что кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали свои голоса 57,57% избирателей. Он же стал единственным кандидатом, представленным в бюллетене. Такой сценарий выборов стал возможен после отставки главы Хакасии Виктора Зимина после первого тура выборов, состоявшегося в сентябрьский единый день голосования, который не выявил победителя, что и стало причиной переноса второго тура.