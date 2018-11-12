В Кремле "с пониманием" отнеслись к выборам в ДНР и ЛНР

Киев не выполняет минские соглашения, и ДНР и ЛНР "ничего не остаётся, как самоорганизовываться".

Москва с пониманием относится к выборам в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать состоявшееся накануне голосование.

— Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идёт о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго, — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Киев не выполняет минские соглашения, и ДНР и ЛНР "ничего не остаётся, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования".

Также Песков признался, что ему неизвестно о поздравлении в адрес ЛНР и ДНР по поводу проведения выборов от президента РФ.