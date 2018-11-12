Пескову неизвестно, поздравит ли Путин ЛНР и ДНР с успешными выборами

Голосование прошло при высокой явке. В ДНР лидирует Денис Пушилин, в ЛНР — Леонид Пасечник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, будет ли глава государства Владимир Путин поздравлять Луганскую и Донецкую народные республики с успешным проведением выборов.

— Мне неизвестно, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он отметил, что Москва с пониманием относится к проведению выборов в ЛНР И ДНР в условиях, когда минские соглашения не реализуются Киевом.

— И в этих условиях, плюс в условиях опасности возобновления силового сценария, этим республикам ничего не остаётся, как самоорганизовываться, — сказал Песков.

Напомним, на выборах главы ДНР лидирует Денис Пушилин, главы ЛНР — Леонид Пасечник.