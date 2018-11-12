Жители Кривого Рога самовольно запустили котельные и начали отопительный сезон

В помещение газораспределительной компании ворвались люди, включили подачу тепла и забаррикадировались.

На Украине жители города Кривой Рог самовольно запустили городские котельные и начали отопительный сезон. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря компании "Криворожгаз" Дарью Орлову.

По её словам, утром в помещение компании ворвались люди и начали требовать немедленно начать пускать газ в котельные. Протестующие начали жечь шины рядом с предприятием и заблокировали вход пожарным машинам. На пяти из шести котельных города были сорваны пломбы и несанкционированно пущен газ для подачи тепла.

Жители не пускают бригады "Криворожгаза" на территории котельных. В компании подчеркнули, что ситуация грозит катастрофой в городе.

В настоящее время "Криворожгаз" смог возобновить работу своей аварийной службы и с протестующими ведутся переговоры.

Как ранее рассказывал Лайф, "Нафтогаз Украины" отключил газ котельным Кривого Рога из-за долгов, поэтому 300 тысяч жителей Кривого Рога из 630 тысяч остались без отопления.