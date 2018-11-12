Ростовский суд заблокировал сайты группы "Кэшбери"

Информацию, размещённую на интернет-ресурсах кэшбери.рф и cashbery.com, признали запрещённой к распространению на территории страны.

В России вынесены первые судебные решения о блокировке сайтов финансово-инвестиционного холдинга "Кэшбери", у которого многие эксперты усматривают признаки финансовой пирамиды. В частности, вердикт о блокировке вынес Первомайский суд Ростова-на-Дону.

— Судья рассмотрела административное дело, вынесла решение, в котором исковые требования прокурора Кировского района удовлетворены. Этими исковыми требованиями является блокировка этих сайтов, признание информации, размещённой на этих сайтах, запрещённой. Если ни одна из сторон не будет обжаловать, то через месяц оно вступит в законную силу — и Роскомнадзору будет направлена копия решения для исполнения, — сообщила Лайфу руководитель пресс-службы Первомайского суда Виктория Петросян.

В самом "Кэшбери" уже объявили о прекращении работы из-за "охоты" на компанию.

Ранее Центробанк оценил предварительный ущерб от деятельности "Кэшбери" в три миллиарда рублей. По данным экспертов, в работе компании присутствуют признаки финансовой пирамиды. Психолог объяснил, почему люди становятся жертвами таких сервисов.