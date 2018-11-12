Порошенко признал, что Украина является одной из беднейших стран Европы

Политик также рассказал, каким образом повышение тарифов на газ для народа связано с древнегреческой мифологией.

Президент Украины Пётр Порошенко сделал неожиданное признание — на сегодняшний день Незалежная является "одной из беднейших стран Европы". Своё умозаключение политик озвучил на заседании Совета регионального развития в Киеве.

— Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы, — цитирует Порошенко украинское издание "Экономическая правда".

По его словам, для улучшения ситуации правительство вынуждено выбирать между решениями плохими и очень плохими — повысить с 1 ноября тарифы на газ для народа или остаться без кредитов от Международного валютного фонда. Как отметил лидер Незалежной, "это выбор между Сциллой и Харибдой". Порошенко считает, что "без транша МВФ пришлось бы забыть о развитии экономики".

Украинский лидер выразил надежду, что страна вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.

Ранее Пётр Порошенко в очередной раз заявил, что сильнейшей армией Европы являются Вооружённые силы Украины.