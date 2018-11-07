Порошенко назвал украинскую армию "сильнейшей в Европе"

Украинский президент Пётр Порошенко в очередной раз заявил, что сильнейшей армией Европы являются Вооружённые силы Украины. Об этом он сообщил во время своего выступления на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперёд", отмечают "Известия".

— Я очень горжусь, что мы создали такие вооружённые силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе со всем украинским народом, — приводит слова Порошенко портал.

Как ранее сообщал Лайф, всего несколько дней назад один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider опубликовал рейтинг сильнейших армий Европы. ВСУ вошли в десятку, но заняли последнее место. В то время как лидером рейтинга была признана армия России.

Отметим, одновременно с заявлением украинского президента в ВСУ наблюдается негативная динамика. Так, по данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, более 33,7 тысячи украинских военнослужащих самовольно покинули воинские части или дезертировали с начала 2014 года по сентябрь 2018-го. Притом поймать или найти удалось лишь около 1500 беглецов.