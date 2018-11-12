Генсек НАТО прокомментировал сообщения о сбоях в работе GPS на учениях

Он отметил, что альянс наращивает свои возможности реагировать на радиоэлектронную борьбу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал уточнять детали в связи с сообщениями о сбоях в работе GPS на учениях альянса в Норвегии. Он отметил, что союзники уделяют больше внимания радиоэлектронной борьбе и усиливают свои возможности в этой сфере. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы воспринимаем все эти вопросы очень серьёзно, чтобы иметь возможности реагировать на радиоэлектронную борьбу и развивать их, в том числе и в киберсфере, — отметил Столтенберг.

Он добавил, что Североатлантический альянс нарастил возможности по борьбе "с такого рода вызовами и угрозами, в том числе в ходе военных операций".

Напомним, ранее премьер Финляндии заявил, что помехи в работе системы глобального позиционирования GPS на учениях НАТО могут быть вызваны российским вмешательством.