Генсек НАТО прокомментировал сообщения о сбоях в работе GPS на учениях

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Генсек НАТО прокомментировал сообщения о сбоях в работе GPS на учениях

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: © REUTERS/Eric Vidal

Он отметил, что альянс наращивает свои возможности реагировать на радиоэлектронную борьбу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал уточнять детали в связи с сообщениями о сбоях в работе GPS на учениях альянса в Норвегии. Он отметил, что союзники уделяют больше внимания радиоэлектронной борьбе и усиливают свои возможности в этой сфере. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы воспринимаем все эти вопросы очень серьёзно, чтобы иметь возможности реагировать на радиоэлектронную борьбу и развивать их, в том числе и в киберсфере, — отметил Столтенберг.

Он добавил, что Североатлантический альянс нарастил возможности по борьбе "с такого рода вызовами и угрозами, в том числе в ходе военных операций".

Напомним, ранее премьер Финляндии заявил, что помехи в работе системы глобального позиционирования GPS на учениях НАТО могут быть вызваны российским вмешательством.

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