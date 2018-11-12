Кличко попросил Порошенко решить вопрос с отоплением на Украине

Мэр Киева заявил, что "Нафтогаз" занял "негосударственную" позицию во время начала отопительного сезона.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "Нафтогаз" срывает отопительный сезон на Украине, и попросил главу государства Петра Порошенко лично разобраться в этом вопросе. Об этом сообщается на сайте администрации Киева.

— Газа городам, где сегодня мёрзнут люди, не даёт НАК "Нафтогаз". Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали её. Нас эта проблема коснулась летом, а сейчас отопительный сезон, это позор, — заявил он.

Кличко добавил, что сейчас на Украине мёрзнет тысячи людей. Без тепла уже сейчас остались города Смела, Кривой Рог, Шепетовка и другие. Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог жители захватили офис газовой компании и сами включили газ.