Украина договорилась с США совместно противостоять "Северному потоку – 2"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 12 ноября провёл встречу с американской делегацией во главе с министром энергетики Риком Перри. На ней стороны договорились противодействовать реализации проекта "Северный поток — 2", сообщает украинское дипведомство на своём сайте.

— Заключена договорённость и в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток — 2", который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность, — говорится в сообщении МИД Украины.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявлял, что дальнейшие работы в рамках проекта "Северный поток — 2" могут стать причиной очередного пакета американских санкций по отношению к России. Несмотря на это, оператор "Северного потока — 2" намерен наращивать темпы укладки труб.