Холодный приём. Военные НАТО замёрзли на учениях в Норвегии

Во время учений сил НАТО, проходивших на территории Норвегии, военнослужащие нескольких стран жаловались на то, что им не выдали зимнее обмундирование, хотя на улице стояла холодная погода. Об этом сообщает сербское издание "Печат".

По информации журналистов, не готовыми к холодной погоде оказались военнослужащие Нидерландов. Как выяснилось, в их штабе командование решило совсем не покупать зимние комплекты формы для учений, несмотря на отрицательную температуру на улице (от -23 до +7 градусов).

В итоге тысяча военнослужащих Нидерландов чуть не оказалась в Норвегии без зимней одежды, отмечает издание. Выйти из положения было решено самым простым и неорганизованным способом — солдатам раздали по тысяче евро и предложили самим закупиться перед учениями.

Не обошлось без проблем и у военнослужащих Словении. Для них тёплое обмундирование на родине заготовили, вот только ботинки оказались хлипковаты для суровых норвежских условий. Многие солдаты жаловались, что обувь была холодной и постоянно промокала.

Впрочем, куда большей проблемой стало то, что для представителей Словении не хватило мест в казарме и, по данным СМИ, они спали на улице под открытым небом: клали на снег зелёные подстилки, а на них — оливково-серые (маскировочные) спальные мешки.

Официально в Минобороны Словении сообщили, что ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь.

Ранее Лайф писал, что норвежцы пожаловались на справляющих нужду солдат НАТО.