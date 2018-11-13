Авиация Израиля уничтожила гостиницу в центре сектора Газа

Самолёты ВВС Израиля поздно вечером 12 ноября атаковали гостиницу "Амаль" в центре сектора Газа. По предварительным данным, которые приводит ТАСС, авианалёт полностью уничтожил здание, однако информации о жертвах нет.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что в ответ на хаотичный обстрел городов еврейского государства сотнями ракет авиация и артиллерия Израиля атаковали более 70 целей группировки ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа. Одной из целей стало здание телеканала "Аль-Акса", принадлежащее ХАМАС.