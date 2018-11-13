Названы 10 самых туристических городов мира

Мексиканский Канкун стал самым зависимым от туризма городом мира. Этот сектор генерирует почти половину ВВП города — 49,6%. Об этом сообщает Lonelyplanet со ссылкой на доклад Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Канкун был рыбацкой деревней, но с 1972 года стал популярным туристическим направлением. В основном в этот мексиканский город приезжают американцы (63%), но в последнее время направление становится популярным у канадцев и аргентинцев.

Второе место занял марокканский Марракеш (30,2% ВВП), третье — китайский Макао (29,3%). В пятёрке также оказались американский Орландо (18,7%) и турецкая Анталия (17,6%).

В топ-10 вошли Венеция, Дубровник, Дубай, Лас-Вегас и Бангкок.

Ранее эксперты выяснили, что через 12 лет Китай станет самой посещаемой страной мира и лидером по числу выезжающих путешественников.