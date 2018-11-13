В Иркутске сломался борт, забиравший пассажиров экстренно севшего самолёта

Резервный борт, который отправили за пассажирами экстренно севшего в Иркутске "боинга" Air France, не смог улететь в Шанхай из-за отказа гидравлической системы. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель аэропорта Иркутск.

Отмечается, что на втором самолёте во время взлёта отказала гидравлическая система. Пассажиры вновь расселены по гостиницам, и время вылета рейса неизвестно.

Напомним, 11 ноября в Иркутске из-за задымления экстренно сел самолёт компании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Шанхай. На борту находилось 280 человек, в том числе члены экипажа. Ночью 12 ноября в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который должен был доставить пассажиров в пункт назначения.