СМИ: В 2019 году штрафы водителей-нарушителей начнут списывать автоматически

Среди штрафов, уплата которых попадёт под новую форму, будут штрафы за превышение скорости, выезд на выделенную полосу и парковку под запрещающим знаком.

В новой редакции закона "Об исполнительном производстве", с которой ознакомился "Коммерсант", сообщается о процедуре упрощённого взыскания штрафов за нарушения ПДД. Она может быть введена в России в 2019 году. Штрафы, сумма которых составляет менее трёх тысяч рублей, будут просто списываться с банковского счёта автовладельца.

Ранее подобное изменение закона анонсировал руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. За девять месяцев этого года из 15 миллионов постановлений ГИБДД больше половины предписывает уплату штрафов до трёх тысяч рублей.

Такие штрафы предлагают взыскивать с банковского счёта автомобилиста по запросу ФССП в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства. Должников будут лишь информировать на сайте госуслуг или через SMS. Помимо штрафа приставы взыщут исполнительный сбор, сумма которого будет начинаться от тысячи рублей и выше.

Работать автоматическая уплата будет по следующей схеме: приставы получают от ГИБДД постановление о неуплаченном штрафе с камеры на сумму до трёх тысяч рублей. После этого в течение трёх дней должнику приходит заказное или электронное письмо с уведомлением "о приведении исполнительного документа к исполнению".

Через два рабочих дня после получения письма нарушителем приставы направляют запрос уже в банк, согласно которому со счёта должника будет списана сумма штрафа, а также упомянутый исполнительский сбор (при том условии, если штраф не был уплачен).

Инициатором поправки в закон "Об исполнительном производстве" стал член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству единоросс Зариф Байгускаров, ранее он возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.

Он рассказал "Коммерсанту", что нагрузка на приставов в последние годы сильно возросла, а новая норма поможет им сосредоточиться на взыскании алиментов и других более важных задачах. Байгускаров рассказал, что в планах комитета принять законопроект в трёх чтениях до конца года, чтобы к середине 2019-го он вступил в силу.