Избирком признал выборы главы Хакасии состоявшимися

Региональный избирком признал выборы главы Хакасии, которые состоялись 11 ноября, состоявшимися, а представителя от КПРФ Валентина Коновалова законно избранным руководителем республики.
— Избирательная комиссия постановила: первое — признать выборы состоявшимися и действительными, второе — признать Коновалова Валентина избранным на должность главы Республики Хакасия, — объявил председатель избиркома Александр Чуманин.
В комиссии также постановили, что Коновалов до 17 ноября должен представить документы о том, что он сложил полномочия депутата Верховного совета Хакасии.
Напомним, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов за него отдали свои голоса 57,57% избирателей.
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