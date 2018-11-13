Избирком признал выборы главы Хакасии состоявшимися

Региональный избирком признал выборы главы Хакасии, которые состоялись 11 ноября, состоявшимися, а представителя от КПРФ Валентина Коновалова законно избранным руководителем республики.

— Избирательная комиссия постановила: первое — признать выборы состоявшимися и действительными, второе — признать Коновалова Валентина избранным на должность главы Республики Хакасия, — объявил председатель избиркома Александр Чуманин.

В комиссии также постановили, что Коновалов до 17 ноября должен представить документы о том, что он сложил полномочия депутата Верховного совета Хакасии.

Напомним, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов за него отдали свои голоса 57,57% избирателей.