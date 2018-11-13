Половина учителей не справились с тестами по математике

Исследование проводилось в пробном режиме, его результаты никак не повлияют на работу педагогов.

Около половины учителей не набрали достаточно баллов во время пробной сдачи единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) по предметам "математика и информатика" и "основы духовно-нравственной культуры народов России". Об этом сообщает Рособрнадзор.

— По истории, экономике, "России в мире", русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей, — добавили в ведомстве.

Хорошо педагоги справились с обществознанием и правом. Лучше всего себя показали преподаватели родного языка и родной литературы. Исследование проводилось без указания имён учителей, в пробном режиме. Его результаты никак не повлияют на работу педагогов.

В Рособрнадзоре уточнили, что до 2020 года перед ведомством стоит задача создать такие оценочные тесты по всем школьным предметам. Планируется, что они будут учитывать и особенности работы: тип школы, населённого пункта, стаж учителя и его возраст.

Ранее учителей призвали тестировать на профпригодность из-за ЧП в школе на Сахалине.