Супербактерия уже здесь. Сальмонелла научилась противостоять антибиотикам

Как отмечают учёные, появилась реальная опасность того, что лекарства потеряют эффективность, а медицина вернётся в "тёмные века".

В Бразилии исследователи нашли десятки новых штаммов сальмонеллы, которые неуязвимы для действия большинства популярных антибиотиков. Об этом сообщается в журнале PLoS One.

— Мы показали, что и в пище, и в организме человека встречается большое число штаммов сальмонеллы, стойких к действию самых разных антибиотиков, — сказала Фернанда Альмейда из Университета Сан-Паулу.

По мнению учёных, появление так называемых супербактерий — микробов, которые устойчивы к действию одного или нескольких антибиотиков — может привести к тому, что медицина вернётся в "тёмные века".

Больше всего такие микробы плодятся в больницах и на фермах. В последнем случае антибиотики используются для роста животных. Также периодически в мире возникают скандалы по поводу импорта мяса, в котором содержится большое количество опасных микробов, в том числе сальмонелла (Salmonella enterica).

Учёные выяснили, что на данный момент уже больше половины штаммов сальмонеллы стали неуязвимыми для действия одного или даже нескольких классов антибиотиков.

Многие из них не боятся действия сульфаниламидов и стрептомицина, треть из них не реагирует на тетрациклин и гентамицин, а ещё 7% сопротивляются действию цефалоспоринов — "антибиотиков последней надежды".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена чрезмерным применением антибиотиков, ведущим к росту сопротивляемости болезнетворных бактерий.