Большинство россиян признано готовым к переходу на цифровое телевидение

Специалисты Минкомсвязи отмечают, что процент готовности у нас выше, чем когда-то был в Европе.

Готовность россиян к переходу на цифровое телевидение составляет около 80%. Об этом рассказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на Национальном рекламном форуме.

— У нас уровень готовности жителей к переходу на цифру крайне высок, потому что в большинстве стран мира решение о переходе на цифровое телевидение принималось в условиях, когда примерно только 60–70 процентов граждан уже были пользователями цифрового телевидения, — рассказал чиновник.

По его словам, в России более 70 миллионов телевизоров уже принимают цифровое телевидение. Полный переход на него будет выполнен с января следующего года.

Цифровое ТВ включает два пакета по 10 каналов и три радиоканала. Приём такого сигнала доступен для 98% населения. Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое ТВ.