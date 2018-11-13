"Верю в справедливость". Первые слова вдовы Талькова после возобновления дела

Татьяна призналась, что многие адвокаты отмахивались от её истории и не соглашались браться за дело о смерти певца, которого называли антисоветчиком. И вот теперь, спустя 27 лет, у неё, возможно, появился шанс добиться правды.

Вдова певца Игоря Талькова, убитого в 1991 году, впервые прокомментировала возобновление следствия по делу о его смерти. По словам Татьяны Тальковой, которая теперь имеет статус потерпевшей, вера в справедливость у неё всё ещё остаётся.

Женщина подчеркнула, что подписала документы о неразглашении, поэтому рассказать всех деталей прессе не может, однако она выразила надежду, что в деле появятся новые обстоятельства.

— Ничего не могу сказать, нет никакой информации, уверенности, есть только надежда. Вы знаете, я наивный, наверное, человек, я всё равно верю в справедливость. Но в любом случае, такая вот волна через 27 лет, она придаёт мне уверенности и оптимизма, — рассказала Лайфу Татьяна Талькова.

Вдова пояснила, что в течение долгого времени никто не брался за дело об убийстве её мужа, но теперь у неё появился адвокат, который довёл процедурные моменты до конца, что и позволило добиться возобновления дела.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года незадолго до выхода на сцену в коридоре возле собственной гримёрки. Это случилось во время потасовки охранников Талькова и его концертного директора Валерия Шляфмана с ранее судимым охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела. Им занялось управление по Санкт-Петербургу.