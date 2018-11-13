Погасил 2 млн по-быстрому. Навальный вернул право выехать за рубеж

За несколько часов он нашёл 2 164 618 рублей и 63 копейки для того, чтобы ФСПП сняла с него все ограничения.

Блогер Алексей Навальный не стал оспаривать задолженность, которая помешала ему сегодня выехать за пределы страны, и оперативно погасил её. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

— Сообщаем, что после того, как Службой была подтверждена информация о наличии неисполненного судебного решения и применённых в связи с этим ограничений, должником Навальным А. А. оперативно и в полном объёме оплачена задолженность, — отметили в пресс-службе ФСПП.

Там уточнили, что теперь Навальный может выехать за пределы России.

Таким образом Алексей Навальный за несколько часов смог покрыть сумму материального ущерба, причинённого преступлением по делу "Кировлеса". Она составляла 2 164 618 рублей и 63 копейки. Производство было открыто по требованию самой компании "Кировлес".

Сегодня Лайф объяснял, как Навальный врёт про "необоснованный" запрет на выезд.