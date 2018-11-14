Киевляне начали перекрывать улицы из-за отсутствия отопления

Протестующие заблокировали дорогу на регулируемом пешеходном переходе: они непрерывно ходят по трассе с плакатами в руках.

Акцию протеста на бульваре Леси Украинки в центре Киева организовали жители одного из многоквартирных домов, передаёт телеканал NewsOne. По словам протестующих, в их квартирах до сих пор не включили отопление, несмотря на то что за окном уже пару недель минусовая температура.

Люди обвиняют в бездействии жилищно-эксплуатационную контору, а также Министерство регионального развития, которому подчиняется контора.

Из-за перекрытия бульвара образовались километровые пробки. Водители по-разному реагируют на происходящее: один из них вышел из машины и вступил в словесную перепалку с митингующими.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой разобраться со срывом отопительного сезона в стране. Он подчеркнул, что сейчас без тепла остаются тысячи жителей городов Смела, Кривой Рог, Шепетовка и других.