"Пахло лекарствами". Фанаты три часа ждали Лолиту после концерта в Петербурге

Несмотря на уставший вид и плохое самочувствие, артистка раздала поклонникам автографы и охотно с ними фотографировалась.

Певица Лолита Милявская три часа не выходила к фанатам, которые ждали фото и автографов после концерта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание 78.ru.

По словам поклонников, певица выглядела уставшей и неважно себя чувствовала. Сообщается, что у Лолиты было низкое давление.

— Когда я её обняла, я почувствовала запах лекарств, — рассказала одна из фанаток Милявской.

Несмотря на измученный вид, Лолита раздала поклонникам автографы, а также охотно фотографировалась с желающими.

Лолита выступала в Санкт-Петербурге 13 ноября в честь своего дня рождения и выхода сольного альбома "Раневская". Сегодня, 14 ноябре, артистке исполнилось 55 лет.