В Татарстане водитель "жигулей" снёс столб, чтобы избежать наезда на котика

Водитель "жигулей" разбил свой автомобиль из-за кота, который выбежал на проезжую часть. Об этом сообщили жители села Сарманово, где произошло ДТП, в паблике "Происшествия. Татарстан" в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщается, водитель попытался избежать наезда на животное, но не справился с управлением, вылетел в кювет и снёс столб.
Автомобиль едва не сложило пополам. "Жигули" серьёзно повреждены, водитель же не получил ни одной царапины.
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