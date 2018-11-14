В Татарстане водитель "жигулей" снёс столб, чтобы избежать наезда на котика

Отечественная машина сильно повреждена и не подлежит восстановлению, а водитель, спасший животное, не получил ни одной царапины.

Водитель "жигулей" разбил свой автомобиль из-за кота, который выбежал на проезжую часть. Об этом сообщили жители села Сарманово, где произошло ДТП, в паблике "Происшествия. Татарстан" в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщается, водитель попытался избежать наезда на животное, но не справился с управлением, вылетел в кювет и снёс столб.

Автомобиль едва не сложило пополам. "Жигули" серьёзно повреждены, водитель же не получил ни одной царапины.