Для семьи из 4 человек тарифы ЖКХ в среднем вырастут на 150 рублей

Индексация платы за услуги ЖКХ в 2019 году пройдёт в два этапа. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Что это означает для типичной российской семьи?

Рост тарифов за услуги ЖКХ связан с запланированным повышением НДС с 18% до 20%, как сообщается на сайте Правительства РФ. C 1 января индексация платы за услуги ЖКХ составит 1,7%, а с 1 июля — 2,4%. В сумме показатель индексации составит 4,1% за год.

— Для россиян это постановление не имеет большого значения. Тарифы повышаются ежегодно в пределах инфляции. В прошлом году тарифы выросли примерно на 4%. Индексирование тарифов в два этапа сделано для уравновешивания. Когда появилась новость о повышении НДС, поднялась шумиха, что сначала ЖКХ поднимут на 2% вслед за НДС, а 1 июля ещё на 4% по причинам инфляции. То есть были предположения о росте тарифов на 6% за 2019 год. Правительство приняло решение 4% ежегодного повышения разделить на два этапа, — объясняет доктор наук Евгений Блех.

Например, семья из 4 человек, живущая в столичном микрорайоне Южное Чертаново в квартире 53,5 квадратных метра, сегодня платит 4413 рублей за услуги ЖКХ. В 2019 году она будет платить на 189 рублей больше.

Напомним, что постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году Медведев подписал сегодня утром. Подробнее о том, как будет происходить повышение, Лайф разобрал на карточках.