Скончался актёр из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого" Сергей Юртайкин

Актёр театра и кино Сергей Юртайкин скончался на 92-м году жизни в посёлке Снегири Истринского района Московской области. Об этом Лайфу сообщили его родственники. О смерти актёра также сообщили в пресс-службе ВГИКа, который он окончил.

Юртайкин родился 18 октября 1927 года в селе Старое Синдрово Пензенской губернии Краснослободского района (ныне — Республика Мордовия). После окончания ВГИКа он был зачислен в Театр-студию актёра Сергея Герасимова.

Он снялся в таких фильмах, как "Тихий дон", "Верные друзья", "Невероятные приключения итальянцев в России", а также сериалах "Дальнобойщики-2" и "Марш Турецкого".