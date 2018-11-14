"Думала, умру". Лолита рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем

Артистка призналась, что ей пришлось сократить количество вредных продуктов и отказаться от алкоголя.

Певица Лолита Милявская рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем. В частности, в интервью порталу "Стархит" она объяснила, что в последнее время появляется на публике в уставшем состоянии из-за высокого давления. Из-за этого от певицы зачастую пахнет лекарствами.

В частности, медики запретили ей употреблять вредные продукты и призвали отказаться от алкоголя. Из-за такой диеты певица начала терять вес.

— Это не диета, в мае первый раз в жизни у меня так скакануло давление, что пришлось вызывать скорую, — думала, умру, — сказала она.

Певица призналась, что ей пришлось отказаться от любимой жареной картошки, но в честь праздника — своего 55-летия — она побалует себя ею и позволит себе немного алкоголя.

— Теперь везде вожу валокордин и валерьяну. Обследование показало, что в почке есть песок, отсюда непорядок с давлением. А ведь до этой весны даже медкарты не было! — резюмировала Милявская.

Ранее сообщалось, что поклонники Лолиты три часа ждали певицу после её концерта в Санкт-Петербурге. Как отметили поклонники артистки, после выступления она вышла к ним уставшей и с запахом лекарств. Тем не менее она раздала поклонникам автографы, а также охотно фотографировалась с желающими.