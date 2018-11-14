Премьер Японии намерен посетить Россию в начале 2019 года

Абэ подчеркнул, что вместе с Путиным они "полны решимости завершить переговоры по проблеме мирного договора".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить Россию в начале следующего года. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

— В следующем году я встречу президента Путина на саммите "Большой двадцатки" (28–29 июня в японском городе Осаке. — Прим. Лайфа), а перед этим, в начале года, собираюсь посетить Россию, где у нас пройдут переговоры на высшем уровне, — сказал Абэ.

Японский премьер также выразил надежду на то, что Токио и Москва решат территориальный вопрос и заключат мирный договор на основании доверия, выстроенного лидерами двух стран.

— На основе выстроенного доверия мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор, — добавил Абэ.

Напомним, Абэ и Путин провели переговоры на саммите Россия — АСЕАН. Среди прочего, лидеры двух стран обсудили торговое сотрудничество двух стран, а также вопрос заключения мирного договора.