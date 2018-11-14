Пользователи Сети уличили Бузову в плагиате Савченко

В частности, у телеведущей и украинского нардепа неизвестным образом совпала фраза "Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет".

Пользователи социальных сетей уличили телеведущую Ольгу Бузову в плагиате арестованной на Украине Надежды Савченко. Всё началось с того, что на странице журнала Cosmopolitan в "Инстаграме" появилась обложка декабрьского номера.

Телеведущая дала большое интервью, где рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось сталкиваться на творческом пути. В частности, разговор зашёл о любви и нелюбви зрителей.

В конечном итоге на главной странице глянца расположились фото Бузовой и фраза "Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!"

Внимательные пользователи отметили, что такую же фразу в интервью телеканалу РБК в апреля 2017 года говорила украинский нардеп Савченко. Материал был опубликован с заголовком "Надежда Савченко — РБК: "Одни ненавидят, другие любят, равнодушных нет".

В отличие от Бузовой, Савченко тогда рассказала журналистам о подходе к политике, своём месте в системе и конфликте в Донбассе.