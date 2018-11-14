"В голове — бомба замедленного действия". Спасём жизнь Свете Ибрагимовой

Нашей коллеге нужны лекарства, МРТ и химиотерапия. Минимальная сумма на первые 2–3 месяца составляет 400 тысяч рублей, однако ни она, ни её мама не могут сейчас работать, а все последние накопления были потрачены на обследования и лекарства.

Нашей коллеге Светлане Ибрагимовой нужна помощь. У неё обнаружили опухоль головного мозга. Около трёх лет она проработала в Лайфе. Во время работы ей нравились репортажи про людей, которые побороли тяжёлые болезни, и никому ни слова она не говорила, что у неё самой в голове бомба замедленного действия.

В 2011 году, когда Светлана жила в Уфе, ей сделали первую операцию на мозге. Медики частично вырезали опухоль, но не провели детальный анализ удалённых тканей, и поэтому она не знала, что ей что-то может угрожать. Постоперационный период оказался для нашей коллеги мучительным.

— У меня был птоз правого глаза, то есть веко совсем не открывалось, а правый глаз косил, — говорит Светлана. — Я была очень слабой, даже помыть посуду было непосильной задачей.

В сентябре этого года она потеряла сознание на работе. В больнице врачи говорили о риске, что Светлана может не перенести операцию. Однако в онкоцентре им. Блохина хирурги взялись помочь нашей коллеге и убрали большую часть опухоли — вырезали 85%. Сейчас опухоль отправили на повторный анализ, первый показал, что в ней есть злокачественные прослойки.

Мама Светланы Валентина весь день проводит с дочерью — днём в палате, а ночью спит на полу в коридоре.

— Перед операцией делали МРТ. Оно стоило 15 тысяч. После операции МРТ нужно будет сделать несколько раз, и всё это тоже платно. Исследование опухоли стоит 15 тысяч, второе — 7,5 тысячи рублей. Плюс лекарства, — говорит мама Светланы.

Ни Светлана, ни её мама не могут сейчас работать, а все последние накопления были потрачены на обследования и лекарства. С каждым разом — новые анализы, МРТ, химиотерапия. Минимальная сумма, которая понадобится на первые 2–3 месяца, — 400 тысяч рублей.

Светлане можно помочь, перечислив деньги:

На карту Сбербанка: 4276 3801 4277 4228

Яндекс-кошелек: 410018015075116

Телефон мамы Светы — Валентины Дмитриевны: +7 987 147 95 42; самой Светы — +7 917 510 86 89.