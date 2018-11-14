Россия подала в Верховный суд Великобритании апелляцию по делу о долге Украины

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода Киева по делу о кредите на $3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

Как отмечается, Минфин считает, что четвёртый довод Украины, как и три других основания, должен быть отклонён без проведения судебного процесса.

Российские интересы представляет компания The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. Она же и подала апелляцию 26 октября. Ожидается, что она будет рассмотрена не раньше июня следующего года.

Москва в 2013 году выкупила украинские евробонды на три миллиарда рублей на нерыночных условиях. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин России в марте 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона и выиграл его.

Суд обязал Незалежную выплатить России номинальную стоимость облигаций. Просрочка ежедневно обходится Киеву в 673 тысячи долларов.