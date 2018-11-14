Не умеют делать красивые фото, и ещё 9 причин семейных ссор во время отпуска

Эксперты, проводившие опрос, уверены, что каждый легко узнает себя хотя бы в одной из описанных ситуаций, так как все путешественники похожи друг на друга.

Неумение делать красивые фотографии стало самой распространённой причиной семейных ссор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Skyscanner.

Второе место в рейтинге заняло нежелание одного из партнёров отрываться от экрана телефона, а на третьем месте расположился спор из-за режима дня, так как один человек хочет спать долго, а другой желает встать пораньше.

Отдыхающие также ссорятся из-за того, что организатором выступает один из партнёров, а второй только лишь отдыхает. Ещё одной причиной стало то, что влюблённые или семейные пары не могут определиться, ехать им налегке или ехать с полными чемоданами.

Шестой в рейтинге оказалась ссора на фоне того, что один из партнёров всё время копается, а другой выходит за пять часов до вылета. Финансовый вопрос занял седьмую строчку рейтинга — пары часто не могут определить, на что им тратить деньги — на шопинг с кафе или на достопримечательности.

Среди других причин — идти по чёткому плану или действовать спонтанно, поехать на море или отдохнуть без пляжей, остановиться в отеле или снять квартиру/комнату.

— Уверен, каждый легко узнает себя хотя бы в одной из описанных ситуаций, и это абсолютно естественно, ведь путешественники одновременно похожи и не похожи друг на друга, — сказал менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.