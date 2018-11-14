Не умеют делать красивые фото, и ещё 9 причин семейных ссор во время отпуска

Неумение делать красивые фотографии стало самой распространённой причиной семейных ссор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Skyscanner.
Второе место в рейтинге заняло нежелание одного из партнёров отрываться от экрана телефона, а на третьем месте расположился спор из-за режима дня, так как один человек хочет спать долго, а другой желает встать пораньше.
Отдыхающие также ссорятся из-за того, что организатором выступает один из партнёров, а второй только лишь отдыхает. Ещё одной причиной стало то, что влюблённые или семейные пары не могут определиться, ехать им налегке или ехать с полными чемоданами.
Шестой в рейтинге оказалась ссора на фоне того, что один из партнёров всё время копается, а другой выходит за пять часов до вылета. Финансовый вопрос занял седьмую строчку рейтинга — пары часто не могут определить, на что им тратить деньги — на шопинг с кафе или на достопримечательности.
Среди других причин — идти по чёткому плану или действовать спонтанно, поехать на море или отдохнуть без пляжей, остановиться в отеле или снять квартиру/комнату.
— Уверен, каждый легко узнает себя хотя бы в одной из описанных ситуаций, и это абсолютно естественно, ведь путешественники одновременно похожи и не похожи друг на друга, — сказал менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.
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