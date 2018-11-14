Пушилин пообещал жителям ДНР продолжить курс на интеграцию с Россией

Он также отметил, что приложит все усилия для того, "чтобы оправдать оказанное доверие".

Избранный на пост главы ДНР Денис Пушилин пообещал продолжить курс на интеграцию республики с Россией. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

— Будет продолжена работа по трём основным направлениям: интеграция с РФ, развитие экономики, борьба с коррупцией. Курс на Российскую Федерацию будет продолжен, — сказал Пушилин.

По его словам, это касается не только культурной и социальной интеграции, но и экономической.

Пушилин также поблагодарил жителей республики за высокую явку на выборах и пообещал приложить все усилия, "чтобы оправдать оказанное доверие".

Выборы главы ДНР и депутатов парламента республики прошли 11 ноября. Ранее Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики сообщила, что Пушилин признан избранным главой ДНР.