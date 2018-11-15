Макрон рассказал о нежелании быть вассалом Трампа

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил о нежелании быть вассалом президента США Дональда Трампа.

— США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них, — цитирует Макрона телеканал TF1.

Макрон подчеркнул, что не собирается отвечать на заявления Трампа в "Твиттере".

При этом президент Франции, рассуждая о поведении главы Белого дома, добавил, что "союзники должны уважать друг друга".

Напомним, ранее Трамп назвал очень оскорбительной речь Макрона о том, что Европе нужно быть готовой самостоятельно защищаться от Китая, США и России. Также американский лидер добавил, что его французский коллега страдает из-за своего низкого рейтинга.