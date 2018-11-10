"Очень оскорбительно". Трамп прокомментировал идею Макрона о создании армии ЕС

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал "очень оскорбительной" идею лидера Франции Эмманюэля Макрона о создании армии ЕС для защиты от США, РФ и КНР.

— Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют, — написал американский лидер в "Твиттере".

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, которая будет независима от США. В ЕК считают, что такое решение является преждевременным. Ранее президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов объяснил желание Макрона создать армию ЕС.