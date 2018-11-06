Избавиться от хватки США. Эксперт объяснил желание Макрона создать армию ЕС

По мнению генерал-полковника Леонида Ивашова, американский контроль тяготит европейцев.

В Европе стремятся освободиться от американской мощной военной руки, которая держит ЕС в положении подчинённого с помощью НАТО. Такое мнение высказал Лайфу военный эксперт и президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, комментируя идею президента Франции создать независимую от США общеевропейскую армию.

— Эти попытки проявляют уже не в первый раз, чтобы каким-то образом выйти из-под американской железной хватки и обрести определённую степень независимости именно в военной сфере безопасности, — отметил он.

По словам генерал-полковника Ивашова, этот вопрос ранее поднимали как предшественники Макрона, так и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, что было поддержано также бельгийской стороной. Кроме того, эксперт отметил, что ещё в 90-е годы прошлого века при ЕС были попытки создать собственные военно-политические структуры.

— То есть вот это американское присутствие и американский контроль над Европой — он европейцев тяготит, — констатировал Ивашов.

Эксперт также обозначил и другую сторону вопроса, которая волнует европейцев. Он рассказал, что НАТО была презентована как структура, миссия которой заключается, в частности, в борьбе с терроризмом и незаконной миграцией. Однако в ситуации, когда Европа оказалась, по сути, незащищённой ни от того, ни от другого, в ЕС нарастает нежелание финансировать альянс.

— Второй момент, что, когда американцы влезают в какие-то авантюры типа Ирака, Афганистана и даже вот Сирии, Ливии, они просто принуждают европейские страны участвовать против собственных интересов, это тоже тяготит, — добавил Ивашов.

Как писал Лайф, Макрон заявил, что Европа должна защищать себя преимущественно самостоятельно, без Соединённых Штатов. В Еврокомиссии идею французского лидера о создании общеевропейской армии назвали преждевременной.